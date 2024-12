Lanazione.it - Il Comune cerca un assistente sociale

Leggi su Lanazione.it

Nuove assunzioni in vista per ildi Cortona. È appena stato pubblicato il bando per la ria tempo determinato di un nuovo. Le valutazioni avverranno per curriculum e colloquio. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i requisiti di accesso al pubblico impiego e del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di, abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali; possesso di Pec e Spid e patente di guida categoria B. La selezione prevede un processo comparativo tra le caratteristiche di ciascun candidato in termini di attitudini, capacità professionali e competenze tecniche insieme alle esperienze professionali nel profilo oggetto di selezione sviluppate nel settore pubblico o privato, quindi la valutazione del curriculum vitae.