Il 2024 di Zelensky tra difficoltà al fronte e il rischio di un’uscita di scena

Non si chiude bene l’anno per Volodymyr: ilha segnato progressivamente la presa di coscienza che la vittoria militare contro la Russia è se non impossibile improbabile e l’Ucraina, se vorrà mettere fine rapidamente alla guerra, dovrà scendere a compromessi, territoriali e politici. Vladimir Putin permettendo e ammesso e non concesso che Donald Trump voglia davvero concretizzare le promesse fatte in campagna elettorale. In vista del cambio della guardia, Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da quasi 2,5 miliardi di dollari, l’ultimo della sua amministrazione. In ogni caso a Kyiv il presidente ha esaurito i margini di manovra e non gli resta che attendere le prossime settimane per vedere se tra Washington e Mosca si aprirà uno spiraglio per il dialogo. Sopra la testa degli ucraini.