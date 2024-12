Ilrestodelcarlino.it - Gli angeli di Capodanno. Il 118: "Festeggiate ma con prudenza. Non abusate di alcol"

C’è chi, la notte di, non smette di vegliare su di noi. Parliamo, tra gli altri, delle forze dell’ordine, dei medici negli ospedali e del Servizio Emergenza Territoriale 118 di Modena che lancia un appello alla. Marcello Baraldi, responsabile medico del 118, ribadisce l’importanza di "adottare comportamenti responsabili" per evitare incidenti legati allo scoppio dei fuochi d’artificio e all’abuso di. "Come ogni anno, raccomandiamo di non utilizzare botti, in linea con le indicazioni date dai sindaci dei principali comuni della provincia. Per quanto riguarda l’, è fondamentale non abusarne e, soprattutto, non mettersi alla guida dopo aver bevuto. L’rallenta i riflessi, aumentando il rischio di incidenti anche molto gravi". Inoltre, il 118 ricorda che i botti, spesso sottovalutati, possono causare gravi lesioni, specialmente agli arti superiori e al viso.