Fuochi illegali sequestro nel Salento Denunciato 69enne

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi atti al contrasto della vendita di, hain stato di libertà undi Ruffano per il reato di possesso di materiale esplodente. In particolare, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Taurisano, a seguito di attività info-investigativa, venivano a conoscenza di commercio illegale di artifizi pirotecnici, anche di genere vietato, da parte del predetto ruffanese che, titolare di licenza per il mestiere di fochino, è autorizzato all’accensione ma non alla detenzione e/o vendita di materiale pirotecnico. Pertanto gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare, finalizzata alla ricerca di, materiale esplodente, presso la residenza dell’uomo, estesa anche al garage adiacente di pertinenza dell’abitazione, che dava esito positivo poiché venivano rinvenuti 16,457 kg di artifizi pirotecnici di vario confezionamento e peso della categoria T1, F2 (libera vendita) ed F4 (uso professionale).