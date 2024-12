Bergamonews.it - “Fuochi di Capodanno”, Ponte San Pietro dà il benvenuto al 2025

San. ASan, per festeggiare l’arrivo del, mercoledì 1 gennaio si rinnova l’appuntamento con “di”.L’iniziativa si terrà in Piazza della Libertà con il seguente programma:– alle 18 scambio di auguri e ristoro a cura del Gruppo Alpini;– alle 18.15 dJ- set e festa musicale in Piazza con la colonna sonora di RadioInternational e West Radio;– alle 19.25 saluti e auguri del sindaco;– alle 19.30 spettacolo pirotecnico-musicale.