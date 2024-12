Ilfattoquotidiano.it - Evacuato il cinema Anteo di Milano: odore acre in sala durante la proiezione di un film, gli spettatori se ne vanno

Lunedì sera i Vigili del fuoco disono intervenuti al, dove glihanno lasciato le sale perchéladi unsi era sentito un forte. Gli uomini del Comando di via Messina, dopo una prima ispezione all’interno dell’arena, hanno constatato che non si sia trattava di un principio di incendio all’interno della struttura: la puzza proveniva dall’esterno ed era penetrata attraverso l’unità trattamento aria della multi.Sul posto sono intervenute anche squadre di Unareti e A2A. Nel frattempo l’ha raggiunto le vie Moscova e Largo La Foppa. Si continua ancora con le ispezioni per capire l’origine. Nessuno è rimasto ferito.L'articoloildiinladi un, glise neproviene da Il Fatto Quotidiano.