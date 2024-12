E' morto Angus MacInnes, Jon 'Dutch' Vander nel film 'Guerre stellari'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’attore canadese, noto per aver interpretato l’ex pilota imperiale Jon “Dutch”nel“Guerre stellari” (1977), primo titolo della saga di George Lucas, èall’età di 77 anni il 23 dicembre.si è spento “serenamente, circondato dalla sua famiglia e dal suo amore”, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato pubblicato sull’account Facebook dell’attore. Nato il 27 ottobre 1947 a Windsor, nell’Ontario (Canada),aveva esordito con un piccolo ruolo nel“Rollerball” (1975). Il suo ruolo più importante è stato quello che gli ha offerto Lucas nel“Star Wars” in cui ha interpretato Jon, soprannominato “Dutch”, l’ex pilota imperiale che ha disertato quando gli è stato ordinato di bombardare le aree del suo pianeta natale favorevoli ai ribelli.