Debiti fiscali in 84 rate e non più in 72 da gennaio 2025, Leo tende la mano ai morosi

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato che a partire dall’1i contribuenti potranno dilazionare iin 84mensili e non più in 72. I, in sintesi, avranno a disposizione un anno in più per saldare il dovuto, effettuando un pagamento mensile.Ma non è tutto: Leo sta lavorando a una soluzione legislativa per risolvere il nodo dell’accumulo dei crediti. “L’obiettivo è smaltire l’enorme magazzino del non riscosso”, ha spiegato. A tale scopo, il viceministro ha insediato una apposita commissione.L’allungamento dei tempi per la regolarizzazione della propria posizione fiscale è una sorta di compromesso fra le istanze degli azionisti di governo Flli d’Italia e Lega, che spingono per soluzioni opposte.Obiettivo taglio dell’IrpefMare unaaie studiare una nuova modalità tramite la quale smaltire la montagna di cartelle esattoriali non onofa parte di una stgia più ampia chea modificare gli attuali assetti, anche al fine di ridurre le tasse al ceto medio.