Ciclocross. La Salus Seregno protagonista delle gare tricolori

La Coppa Italia Giovanile al Parco della Porada, valida per il Gran Premio città di-Memorial Enrico Lainati-Trofeo BCC Barlassina, ha dedicato la sua quarta edizione al puro spettacolo dei giovani provenienti da 15 regioni d’Italia. Ha vinto la rappresentativa della Lombardia, davanti a Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Un palcoscenico unico in Brianza, con oltre 300 giovani atleti che si sono sfidati davanti a tanti ex professionisti, da Gianni Bugno a Stefano Allocchio, da Mario Scireaa Giancarlo Casiraghi, Davide Bramati, Massimo Santambrogio e Massimo Ghirotto. Sei leoltre al Team Relay (staffetta) vinta dal Veneto davanti a Friuli e Lombardia. Per quanto riguarda le prove singole, laha fatto tris con Michel Careri, vincitore con gli allievi di primo anno davanti a Borile e Frosini, con Matilde Anselmi tra le alleve di primo anno dove ha battuto Maifrè e Ghilotti (quarta Di Sciuva della Fiorin) e infine tra le allieve di secondo anno con Sara Peruta (nella foto) su Brandi e Cafueri.