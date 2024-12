Corrieretoscano.it - Capodanno 2025: Toscana tra le più amate dagli italiani

tra le più, dopo il Trentino Alto Adige gliscelgono laper l’ultimo brindisi 2024 nonché primo brindisi. Seguite da Campania, Lazio, Sicilia e Veneto.Dei circa 1.3 milioni diin viaggio in questi giorni diusufruendo dei servizi delle agenzie: circa 450mila rimangono in Italia, mentre quasi 850mila brindano all’estero. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti.Nico Gronchi, presidente Confesercenti: “Lasi conferma fortemente attrattiva, complice un’offerta completa e molto competitiva su tutto il territorio. Enogastronomia, cultura, città d’arte ed eventi, si combinano in questi giorni con i tanti appuntamenti che saranno realizzati nelle principali città toscane per salutare la fine dell’anno, contribuendo a rendere questa regione uno dei luoghi ideali per la propria esperienza di viaggio”.