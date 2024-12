Secoloditalia.it - Cantine Isola – Milano

Via Paolo Sarpi, 30 – 20154Tel. 02/3315249Sito Internet: www..comTipologia: enotecaPrezzi:Chiusura: maiOFFERTAProbabilmente è l’enoteca dicon la storia più lunga alle spalle, visto che è aperta sin dalla fine del 1800. Da oltre trent’anni è gestita dalla famiglia Sarais ed è diventata parte integrante di quella zona dimeglio conosciuta come Chinatown, ovvero Via Paolo Sarpi. Il locale è arredato in maniera spartana, con delle scaffalature alte in legno dove sono esposte le innumerevoli bottiglie che si rivolgono a tutti i gusti e a tutte le tasche. Oltre a comprarlo, il vino può essere degustato in loco, soprattutto al momento dell’aperitivo, quando tante persone si affollano fuori e dentro al locale per bere un calice e accompagnarlo ai piccoli stuzzichini messi sul bancone.