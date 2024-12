Oasport.it - Calendario softball 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Si sta per entrare in una stagione dicon un importante numero di, capaci di dare dignità a una disciplina che ne ha guadagnata, almeno in Italia, parecchia soprattutto negli ultimi anni.In particolare, due gliche, per prendere in prestito un termine dal golf, si possono definire “flagship”: i World Games in Cina del prossimo agosto e gli Europei che si giocheranno a inizio settembre in quel di Praga. Sarà un’annata ricca anche per i club, con l’usuale serie di Coppe europee che si andranno a snodare lungo il mese di agosto. Il tutto sempre con un occhio di riguardo per tutto ciò che riguarda il nostro Paese, sempre ai vertici quando conta.Di seguito ildelper la stagionesecondo quanto già è noto. Ulteriorisi aggiungeranno nel corso dell’anno.