Atalanta, compleanno di fiducia e speranza per Scamacca: il bomber tra un mese dovrebbe tornare in gruppo

Bergamo, 31 dicembre 2024 – Domani Gianlucadell’e dell’Italia, compie 26 anni.diper ilromano, che a cinque mesi dalla rottura del legamento crociato subita a Parma in amichevole il 4 agosto, inizia a vedere più vicina la fine del lungo tunnel della riabilitazione semestrale. Da un paio di settimane il centravanti capitolino classe 1999 ha ricevuto il semaforo verde dagli specialisti della clinica romana di Villa Stuart, dove è stato operato lo scorso 5 agosto, per riprendere il lavoro individuale. L’ultimo stop prima del rientro in, previsto per gli inizi di febbraio. Il suo compagno di squadra e ‘di sventura’, Giorgio Scalvini, che ha subito lo stesso infortunio due mesi prima, il 2 giugno, è tornato in campo a fine novembre dopo 170 giorni.