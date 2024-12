Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Emilia-Romagna, Fabrizio Curcio nuovo commissario alla ricostruzione dopo Figliuolo. Meloni lo proporrà al prossimo Cdm

Giorgianon ha dubbi. Per la premier tocca aprovare a mettere ordine nellanecessariale alluvioni che hanno colpito, Toscana e Marche. A renderlo noto una nota di Palazzo Chigi.“Il Presidente del Consiglio, Giorgia, sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in seguito alle interlocuzioni intercorse con la Presidenza della Repubblica e con le Regioni interessate, in particolare la Regione, intende proporre al primo Consiglio dei ministri utile la delibera per la nomina dell’ing.qualestraordinarionei territori colpiti dall’verificatasi in, Toscana e Marche, in sostituzione del gen. Francesco Paolo”, si legge nel comunicato.