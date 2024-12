Pianetamilan.it - Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Stamattina, presso il centro sportivo diello, si terrà l'ultima sessione didel. Da ieri, ihanno un nuovo allenatore: Sergio Conceicao, che ha firmato un contratto fino al 2026 ed ha preso il posto del suo connazionale Paulo Fonseca. Quest'ultimo è stato esonerato dopo il pareggio contro la Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala). La giornata di oggi prevede la seconda sessione didel nuovo tecnico Conceicao. Finita la sessione, il portoghese si presenterà in maniera ufficiale alla stampa ed ai tifosi. Dopo il pranzo, la squadra prenderà l'aereo che li porterà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, indal 2 al 6 gennaio. Igiocheranno il 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, la semifinale contro la Juventus di Thiago Motta e Francisco Conceicao, terzo figlio del nuovo allenatore del