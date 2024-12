Oasport.it - United Cup 2025: Italia contro Francia per la sicurezza dei quarti. Cobolli, Humbert duro, Paolini e misto favoriti

Nella nottena tra lunedì e martedì l’si giocherà, nei fatti, il pass per idi finale diCupla. Ci sono altissime probabilità che questo accada: una vittoria per 3-0 o per 2-1 o anche una sconfitta per 1-2. Uno 0-3 farebbe entrare in corsa tutti i giochi degli altri gironi di Sydney, B e F, per quel che concerne la classifica delle migliori seconde e i relativi, complicati calcoli.Il campo dice che molto difficilmente lo scenario dello 0-3 si verificherà, ma nemmeno un secondo 3-0 azzurro è da dare per certo, anzi. Il tutto anche perché stavolta Flaviosi trova davanti un confrontoper com’è terminato il 2024 in quanto tale (vero che siamo formalmente dentro lo stesso anno, ma la stagione è pur sempre). Ugo, infatti, a 26 anni sta trovando il miglior capitolo della carriera fino a questo momento: a Bercy si è concesso il lusso di battere Carlos Alcaraz per poi spingersi fino alla finale in quella che resterà l’ultima edizione del torneo nello storico Palais Omnisports (si andrà poi alla Defense da quest’annata).