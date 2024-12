Sport.quotidiano.net - Tutti dietro la lavagna. Faried troppo nervoso . Winston imbrigliato

Jaylen BARFORD (28 minuti, 2/8 da 2, 3/7 da 3, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 17 punti). Nel primo quarto prova a scuotere la Unahotels con qualche canestro, ma sbaglia diversi piazzati, libero piedi per terra. L’impegno non manca giocando alcuni minuti anche da play. Voto: 5,5. Filippo GALLO (6 minuti, 1/2 da 3, 1 assist, 3 punti). Gioca a babbo morto piazzando una tripla. Voto: N.G. Cassius(31 minuti, 9/18 da 2, 0/4 da 3, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 6 perse, 1 recupero, 3 assist, 21 punti). Repesa è una vecchia volpe del parquet e riempie l’area con muscoli e lunghe leve, così il buon Cassius deve spesso inventarsi numeri da funambolo per arrivare al ferro, commettendo giocoforza diversi errori. Voto: 5,5. Mouhamed FAYE (23 minuti, 3/5 da 2, 6/9 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 3 stoppate, 1 persa, 12 punti).