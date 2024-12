Telemedicina un servizio per garantire prossimità ai cittadini delle Isole Pontine

Leggi su Ilfaroonline.it

Ponza – Larappresenta uno strumento fondamentale per migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, in particolare per le comunità più lontane e isolate, come quelledi Ponza e Ventotene.Già a partire dal mese di ottobre, il Centro di Salute Mentale (Csm) di Formia ha attivato undi tele visite psichiatriche di controllo per gli utenti già in carico alnelledi Ventotene e Ponza. A questa iniziativa si è aggiunto, dal mese di dicembre, la possibilità di operare tele visite neuropsichiatriche infantili per i minori di Ponza già seguiti daldi Neuropsichiatria Territoriale, anche grazie al valido supporto fornito a livello locale e al lavoro sinergico del personaleprofessioni sanitarie.Grazie all’utilizzo di queste tecnologie di comunicazione, è ora possibilecontrolli a distanza, riducendo notevolmente la necessità di spostamenti con lunghi e complessi viaggi in nave.