Secoloditalia.it - “Sui Paesi sicuri decide il governo”: la Cassazione gela la sinistra sul decreto Albania

La definizione suiper il rimpatrio dei migranti, spetta al. A stabilirlo è l’ordinanza depositata in queste ore dalla, in merito al provvedimento di non convalida del trattenimento di un cittadino straniero proveniente dall’Egitto e poi trasferito in, adottato dal Tribunale di Roma.«Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto», specifica l’ordinanza». I Supremi giudici rinviano quindi «la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia» dell’Unione europea.«In particolare – evidenzia il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – laoltre a rinviare alla Corte di Giustizia Ue, precisando che si tratta comunque di un atto di rispetto verso di essa, ribadisce in maniera netta che la competenza sulla decisione di quando un Paese è o non è sicuro spetta in via esclusiva al