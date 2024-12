Liberoquotidiano.it - Sinner non c'è, Paolini e Cobolli show: Italia avanti nella United Cup

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutto facile per l'all'esordio dellaCup, il torneo di tennis per squadre nazionali miste maschili e femminili.seconda giornata del girone D, la squadra azzurra, formata dai singolaristi Jasminee Flavioe dal doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori, si è sbarazzata 3-0 della Svizzera.ha liquidato Belinda Bencic 6-1, 6-1, mentreha sconfitto 6-3, 7-6 Dominic Stricker. Errani e Vavassori, infine, hanno battuto con un doppio 6-4 Bencic-Attaccante. All', ora, basterà vincere almeno un match, martedì,sfida contro la Francia per avere la certezza del primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale.