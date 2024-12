Oasport.it - Rugby, il 2025 chiarirà se l’Italia di Quesada è una realtà consolidata o una meteora

Tra poche ore si chiude il 2024 e inizierà ile per ilazzurro il giro di boa coincide con la consapevolezza di dover confermare quanto di buono visto negli ultimi 12 mesi. I playoff dell’UnitedChampionship e la semifinale di Challenge Cup conquistati dalla Benetton Treviso, ma soprattutto le due vittorie e il pareggio nell’ultimo Sei Nazioni.È arrivato, poi, un convincente tour estivo, con due vittorie e una sconfitta in condizioni non facili, mentre a novembrenon ha brillato contro Argentina e Georgia, mostrando il meglio – ma con grossi limiti – contro gli All Blacks. Un 2024, però, in definitiva positivo, ma ora i ragazzi di Gonzalosono chiamati al compito più arduo. Confermare quanto di buono visto sin qui.Perché anche in passato l’Italha vissuto fiammate di alto livello, ha conquistato vittorie storiche, o disputato Sei Nazioni quasi alla pari con le avversarie.