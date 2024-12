Ilrestodelcarlino.it - Rete civica, capogruppo ‘alternato’: un po’ Ugolini e un po’ Mastacchi

Bologna, 30 dicembre 2024 – Un po’ per uno. In Assemblea legislativa del’Emilia-Romagna arriva ilalla guida di. La candidata presidente sconfitta alle regionali da Michele de Pascale, Elena, sarànella prima metà della legislatura, poi toccherà a Marco. Nella riunione del gruppo consiliare che si è svolta venerdì scorso, i due consiglieri hanno siglato un accordo che prevede questa alternanza: comincia appuntoche saràper la prima metà del mandato, poi continuerà nel ruolo. Entrambi ricopriranno, in alternanza, anche il ruolo di vicepresidente. "Sono diversi i motivi che hanno portato a questa scelta- spiegano in una nota diffusa dall’Assemblea legislativa - ma lo scopo principale è dare pieno riconoscimento e garantire continuità al lavoro svolto in Assemblea legislativa nei passati cinque anni da, guidata da Marco, di rispettare la volontà degli elettori riconoscendo il risultato elettorale ottenuto dal progetto ‘Elenapresidente-’”.