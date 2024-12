Oasport.it - Pattinaggio artistico, Universiadi Invernali 2025: i convocati dell’Italia. Grassl e Gutmann a capo della spedizione

Ildelaprirà i battenti con una competizione molto interessante. Stiamo parlando delle, rassegna che si svolgerà quest’anno in Italia, nello specifico a Torino, dal 13 al 25 gennaio. C’è grande attesa per l’evento che, per ciò che concerne la disciplina in oggetto, sarà ospitato all’iconico PalaVela, venue dei Giochi Olimpici del 2006. Lo scorso weekend, in contemporanea con l’annuncio riguardante i Campionati Europei, la FISG ha svelato la rosa degli atleti azzurri coinvolti in gara.Si tratta di unaaltamente competitiva, che vanta pattinatori di punta in tutte e tre le discipline (ricordiamo che non ci saranno le coppie d’). In campo maschile non a caso figura il leader del movimento Danielche, per l’occasione, avrà la possibilità di confrontarsi ancora una volta con avversari stimolanti, come ad esempio il temibile trittico nipponico formato dal Vice Campione Olimpico Yuma Kagiyama, Shun Sato e Kao Miura.