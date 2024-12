Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda CX-5 2026: ultime foto ed informazioni sul nuovo suv

LaCX-5 è un modello della Casa Giapponese nato nel 2012. L’auto è stata lanciata nella seconda generazione del 2016. Ora, con un certo ritardo sulla tabella di marcia, il brand del Sol Levante sta pensando alla terza generazione che arriverà a cavallo tra 2025 e. Si tratterà di un suv di segmento C, disponibile anche con trazione integrale e di fascia di prezzo intermedia.Il possibile lato B dellaCX-5?LaCX-5 ha raggiunto il suo massimo delle vendite in Europa nel 2018 con quasi 70 mila unità. Negli USA, paese di maggior successo del modello, quota 100 mila viene superata abitualmente. Il picco è stato raggiunto nel 2021 con oltre 160 mila. Di seguito i dati di vendite presi dal sito carsalesbase:Le immagini utilizzate nell’articolo, relative ad una possibile generazione dellaCX-5, sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Jovcars.