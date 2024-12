Sport.quotidiano.net - Nuoto e Pallanuoto - Grande soddisfazione per il presidente Pieri. Rari, un’annata super. E’ ancora in serie A

Sventola la bandiera biancorossa dellaNantes Florentia in Coppa Brema a Livorno: uno degli appuntamenti più significativi del calendario nazionale in quanto determina le classifiche annuali a squadre di A1, A2 e B. Col quarto posto conquistato sia a livello maschile che femminile la società delAndreasi è confermata infatti per il quarto anno consecutivo nella massima, tra le prime otto sulle 278 società in corsa, e "regina" del mondo natatorio italiano in quanto unica società ad avere in A1 due team di, uno maschile di pallae uno assoluto diartistico. Priva di due atleti top come Matteo Restivo ed Emma Vittoria Giannelli, la Florentia coordinata dal professor Verniani si era presentata al via con tutti gli altri big allenati da Paolo Palchetti, compresi Lorenzo Zazzeri e Filippo Megli di ritorno dai Mondiali in vasca corta di Budapest dove avevano vinto un oro, un argento e un bronzo.