Oasport.it - Novak Djokovic sostiene Nick Kyrgios sul caso Sinner: un messaggio con finalità ‘politiche’

Leggi su Oasport.it

Hanno fatto discutere le parole diin conferenza stampa ieri a Brisbane, in vista del suo esordio stagionale nel torneo australiano. Il 24-volte vincitore Slam si è pronunciato sulla vicenda “Clostebol” che ha coinvolto Jannik(n.1 del mondo), supportando da questo punto di vista. L’australiano, nel corso di questi mesi e nell’evento citato, ha portato avanti le sue argomentazioni volte a screditare la ricostruzione dei fatti die il suo essere estraneo al doping.si è espresso in questi termini: “Viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto di esprimersi, soprattutto sui social media.ha parlato molto di tutto ildoping di Jannik, e ha ragione sulla trasparenza e l’incoerenza dei protocolli e dei confronti tra i vari casi. Abbiamo visto molti giocatori in passato, e anche attualmente, che sono stati sospesi per non essersi nemmeno sottoposti a test antidoping e per non aver comunicato la loro posizione, e alcuni giocatori di livello inferiore che aspettano che i loro casi vengano risolti da più di un anno“, ha dichiarato Nole.