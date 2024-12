Biccy.it - Maria Monsè rinfaccia a Ilaria Galassi: “Punturine gratis dal mio chirurgo”

Leggi su Biccy.it

In questi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello si stanno riscaldando gli animi fra le Non è la Rai e le. Questo perchée Pamela Petrarolo hanno nominatoe PerlaParavia e quest’ultime l’hanno presa sul personale. La 18enne ha accusato le Non è la Rai di non essere delle vere amiche di mamma, le Non è la Rai, dal canto loro, si sono difese dicendo che sua madre è una c4g4c4zzi impicciona. Non hanno proprio usato questo termine, ma il senso è questo.in particolar modo se l’è presa conche durante una discussione avrebbe detto ‘fammi stare zitta che è meglio’, una frase che laha capito e interpretato come se fosse stata detta rivolta a lei, ‘stai zitta che è meglio’. Per questo motivo, parlando con Chiara Cainelli, si è lasciata andare a un gossip perfidello.