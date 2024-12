Lanazione.it - Le iniziative di solidarietà. Sostegno a chi ha bisogno

Il Lions Club Vara Sud, insieme ai suoi preziosi collaboratori, chiude l’anno 2024 con un bilancio diche parla di successi e azioni concrete a favore di chi ha più. "Grazie all’impegno di soci, volontari e partner – spiega il sodalizio in una nota stampa – sono stati raggiunti traguardi significativi in tre grandisolidali nel mese di dicembre". La prima iniziativa è la cena di beneficenza del 19 dicembre, attraverso la quale sono stati raccolti 1.030 euro a favore dell’associazione “Missione 2000”, realtà impegnata nelai piùsi. "Un evento organizzato dai club Lions del Vara Sud, Valle del Vara, Roverano e TIvegna valle della luna – prosegue la nota –. Una serata di condivisione e generosità ". La seconda iniziativa benefica natalizia è stata la raccolta alimentare del 7 dicembre, grazie alla quale sono stati raccimolati 353 kg di generi di prima necessità al supermercato di via Galilei 33 a La Spezia: "Il Lions Club Vara Sud, in collaborazione con il Kiwanis La Spezia-Lunigiana Storica, Valle del Vara e Roverano, ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità.