La delusione dei brianzoli ultimi in classifica. Monza, un attacco senza rete. A Bocchetti serve il vero Maldini

Quando la mazzata è così forte, così evidente, così impattante sul morale, la cosa migliore è staccare. La giornata di riposo di ieri del, in realtà, è stato un allenamento: ognuno avrà dovuto impegnarsi per non tornare con la mente al Tardini, che ha lasciato le scorie peggiori per chi attraversa un momento come quello dei. Sarebbe meglio, forse, prendere atto del vorrei ma non posso, invece che trovarsi costretti ad accettare che pur facendo tanto, quel tanto non basta. Ma è da quel tanto che può e vuole costruire Salvatorenell’anno che verrà. Cagliari non sarà esame, nemmeno occasione: Cagliari deve essere finale, da interpretare come Parma aggiungendoci quella che, come un’ossessione, ha pronunciato e ribadito a più riprese nel post partita di sabato l’allenatore: "Cattiveria sottoporta".