Jingle Bells? Non è una canzone di Natale e vi diciamo perché

è oggi una delle canzoni più famose legate al, ma sorprendentemente le sue origini non hanno nulla a che fare con questa festività. Il compositore James Pierpont scrisse il brano nel 1857, ispirandosi a un giro in slitta. Le sue origini teatrali e il contesto storico in cui fu creato raccontano una storia ben diversa da quella che molti conoscono.Il brano fu scritto da James Pierpont e registrato con il titolo One Horse Open Sleigh. Pierpont, che viveva a Boston, dedicò laal proprietario di Ordway Hall, un teatro famoso per spettacoli noti come minstrel shows. Questi spettacoli, oggi riconosciuti per la loro natura controversa e ambigua, soprattutto in relazione alla rappresentazione stereotipata degli afroamericani, erano molto popolari nel XIX secolo.La prima esecuzione documentata avvenne il 15 settembre 1857 proprio a Ordway Hall, e fu eseguita da Johnny Pell.