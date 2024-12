Lapresse.it - Jimmy Carter, i funerali di Stato dell’ex presidente Usa il 9 gennaio

Ildegli Stati Uniti Joe Biden ha programmato per il 9a Washington il funerale diper l’ex, 39esimodegli Stat Uniti dal 1977 al 1981, morto ieri all’età di 100 anni.Joe Biden annuncia morte di JummyBiden ha anche dichiarato il 9come giornata di lutto nazionale in tutti gli Stati Uniti., l’expiù longevo, è morto domenica nella sua casa a Plains, in Georgia. Biden ha anche ordinato che le bandiere degli Stati Uniti sventolassero a mezz’asta per 30 giorni a partire da domenica.Il ricordo di Barack e Michelle Obama In una dichiarazione rilasciata domenica, l’exBarack Obama e la first lady Michelle Obama hanno detto che l’amata chiesa battista Maranatha di“sarà un po’ più tranquilla domenica”, ma hanno aggiunto che il defunto ex“non sarà mai lontano, sepolto accanto a Rosalynn accanto a un salice lungo la strada, il suo ricordo ci chiama tutti a dare ascolto ai nostri angeli migliori”.