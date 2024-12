Secoloditalia.it - Il tempo del Futurismo e non delle polemiche. La genialità di una mostra “scomunicata” dalla sinistra

Riceviamo e pubblichiamoSostiene, non.Pereira, ma il curatore (e con lui qualche critico non malevolo) che sarebbe piaciuta ai futuristi la polemica, spesso violenta, che ha preceduto l’inaugurazione di questaallestita alla Galleria Nazionale di Arte Moderna (ora anche Conranea) di Roma. Mi permetto di dissentire. Marinetti amava lo scontro, maidee, la contrapposizione di concezioni diverse dell’arte, della società, di AnschauungenderWelt (“mondi di visione”). Non i gratuiti attacchi, ancor prima che l’esposizione aprisse i battenti al pubblico, dettati da un furore ideologico che non si potrebbe definire altrimenti che “fascista”. Per una sorta di eterogenesi dei fini, sempre in agguato quando la mente è offuscata dal pregiudizio, l’accusa rivolta a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare “Ildel”, quella cioè di aver voluto celebrare appunto una apologia del fascismo, si ritorce contro gli accusatori stessi.