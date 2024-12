2anews.it - Il quartiere Vomero di Napoli celebra l’Anno nuovo e l’Epifania con le Ebbanesis, Monica Sarnelli e la Raoul Swing Orchestra

Leggi su 2anews.it

Venerdì 5 gennaio, la suggestiva Piazza Vanvitelli, nel cuore del, si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione con un triplice concerto. Una serata di musica, emozioni e spettacolo per chiudere in bellezza le festività natalizie e dare il benvenuto alanno alla vigilia del. Venerdì 5 gennaio 2025, la suggestiva Piazza Vanvitelli, nel cuore .