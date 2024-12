Quotidiano.net - I cattolici democratici del centrosinistra si riuniscono a Milano con Delrio

Leggi su Quotidiano.net

Tornano in campo idel, gli ex Ppi, con una iniziativa organizzata da Grazianoil 18 gennaio a, in cui interverranno alcuni padri nobili, come Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti, intellettuali d'area come Ernesto Maria Ruffini, un'ampia platea di amministratori locali, professori e associazioni. Pronto il nome: Comunità democratica. L'obiettivo, spiega all'ANSA, è "far capire che la cultura politica deipuò dare molto al Paese, come in altri tornanti storici. Chiediamo una maggior accoglienza e spazio, nel Pd o anche fuori dal Pd".