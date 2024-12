Movieplayer.it - Grande Fratello, Helena Prestes a Zeudi Di Palma: ”immagino come sarebbe avere una vita fuori con te”

Leggi su Movieplayer.it

In vista dell'ultima puntata dell'anno del reality show c'e' stato il chiarimento tra l'ex Miss Italia e la modella brasiliana, dopo le incomprensioni dei giorni precedenti. Il rapporto traDiedsi conferma uno dei più complessi e discussi di questa edizione del. Dopo una serie di alti e bassi, culminati in baci a stampo e sospetti sulla vicinanza dicon Javier Martinez, le due concorrenti hanno avuto un chiarimento che ha sorpreso i telespettatori e acceso l'entusiasmo dei fan della coppia. La confessione diDurante un confronto sul letto di una delle camere, la brasiliana si è aperta con, confessando i suoi sentimenti in modo inaspettato. "Vedo tante cose belle in te," ha detto la modella .