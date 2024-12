Forest sale al secondo posto mentre i Lupi salvano gli Spurs

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 19:12:00 Giorni caldissimi in redazione!Il Nottinghamè salito alin classifica vincendo 2-0 sull’Everton al Goodison Park in uno dei quattro calcio d’inizio domenicali delle 15:00 in Premier League.I gol di Chris Wood e Morgan Gibbs-White hanno regalato alla vittoriala squadra di Nuno Espirito Santo si sposta di due punti davanti all’Arsenal con i Gunners che non giocheranno fino a Capodanno.Si completa quella che è stata una seconda metà dell’anno estremamente impressionante per la squadra di Espirito Santo, che si recherà contro iin difficoltà il 6 gennaio.CINQUE DI FILA. pic.twitter.com/QIWcymxyh2—a di Nottingham (@NFFC) 29 dicembre 2024All’altra estremità della classifica, Tyler Dibling ha segnato il primo gol dell’era Ivan Juricil Southampton ha preso un vantaggio iniziale nella partita contro il Crystal Palace.