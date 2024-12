Ilrestodelcarlino.it - Fermavano e svaligiavano le auto. Sgominata una banda di nomadi

Utilizzavano metodi codificati. Sempre gli stessi. Con obiettivi specifici da aggirare e a cui sottrarre contanti e carte di credito con cui, in un secondo momento, si recavano agli sportelli bancomat per intascarsi altro denaro contante delle proprie vittime. Sono le accuse di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito che pendono ora su cinquearrestati nei giorni scorsi al culmine di un’operazione della squadra mobile di Modena, coadiuvata dai colleghi di Reggio e dal commissariato di Carpi. La maxi inchiesta, partita da un primo episodio risalente all’inizio di marzo, ha portato la procura di Modena a richiedere e ottenere per i cinque indagati – 3 provenienti dalla provincia di Reggio, uno da Modena e uno da Carpi – altrettante misure cautelari. I cinque, che si trovano ora gli arresti domiciliari, ristretti nei rispettivi campi, in più di una occasione avrebbero messo in atto furti mediante la tecnica delle false informazioni stradali.