Golssip.it - Esposto in Procura contro Tony Effe: ipotesi istigazione alla violenza contro le donne

Il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, ha presentato unil rapper, chiedendodella Repubblica di verificare eventuali risvolti penali nei suoi testi. Santori ipotizza infatti il reato di "le", in contrasto con le normative italiane e internazionali. "I contenuti sono irricevibili, in contrasto anche con il grande impegno che da tempo è profuso sia nelle scuole che nelle famiglie", sottolinea Santori, evidenziando il lavoro delle associazioniladi genere e il sessismo. "Molte di queste realtà si uniscononostra azioneun personaggio il cui comportamento rischia di minare l'educazione dei giovani", aggiunge, sottolineando l'importanza di contrastare le "mentalità e culture inaccettabili".