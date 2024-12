Ilrestodelcarlino.it - Erogatori nelle scuole e casette: "Più acqua potabile per i cittadini"

Il Comune di Terre del Reno prosegue con decisione nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione di servizi pubblici essenziali. Grazie ai finanziamenti ottenuti da Atersir, sono stati realizzati due progetti dedicati all’accesso all’di alta qualità. "Il primo progetto ha consentito l’installazione di 7d’presso le, il Municipio e il Centro Civico di San Carlo, per un valore complessivo di 15.594 euro interamente finanziato da Atersir – fanno sapere dalla municipalità - Il secondo progetto prevede invece l’installazione di 4 Case dell’, di cui due sono state recentemente installate nei giorni scorsiseguenti località. Figurano già presenti, infatti, quelle in Piazza Pertini a Sant’Agostino e quella in Piazza Matteuzzi a Mirabello".