Formiche.net - E se l’astensionismo si combattesse col voto online? La proposta di Tivelli

Leggi su Formiche.net

Ma l’Italia è una democrazia o una percentualcrazia? Vige il dominio del popolo, del corpo elettorale, o il dominio delle percentuali? È questa la domanda che da tempo sale alla mente in seno all’Academy Spadolini. Man mano che osserviamo l’andamento delle ultime consultazioni elettorali, dalle europee alle varie regionali, meno del 50% in media del corpo elettorale si è recato alle urne. Poniamo che ci sia un 25% di astensione fisiologica, ma almeno l’altro 25% che non esprime il suo, evidentemente, lo fa in quanto astensionista “attivo”. Persone che non amano, certo, così come si presenta oggi, la vita politica, il modo di far politica, il modo in cui si pongono leader e partiti. Eppure i partiti sembrano sordomuti rispetto a questo fenomeno.Sostanzialmente, nessuno se ne fa carico.