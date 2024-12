Puntomagazine.it - “Detachment – Il distacco”: Un ritratto struggente della fragilità umana

Come il cinema affronta il dolore e la ricerca di senso nella scuola e nella vitaScheda del filmTitolo originale:Anno di uscita: 2011Regia: Tony KayeGenere: DrammaticoDurata: 97 minutiCast principale:Adrien Brody (Henry Barthes)Marcia Gay Harden (Preside Dearden)Christina Hendricks (Ms. Madison)Sami Gayle (Erica)Lucy Liu (Dr. Parker)Ci sono film che esplorano la vita con una crudezza disarmante, e– Ildi Tony Kaye è uno di questi. Con la sua estetica visivamente potente e un cast stellare, il film non si limita a raccontare una storia: scava nelle profondità emotive dei suoi personaggi, dipingendo uncomplesso di dolore, alienazione e speranza.TrailerUn supplente in bilico tra apatia e umanitàHenry Barthes, interpretato magistralmente da Adrien Brody, è un insegnante supplente che sembra vivere ai marginivita, incapace di stringere legami affettivi duraturi.