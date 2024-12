Noinotizie.it - Cutrofiano: oggi “Moka” Scritto e diretto da Mary Negro

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Si chiude ail lungo anno di Crita, il denso programma della cooperativa Ventinovenove che abbraccia le arti e la cultura attraverso linguaggi e temi diversi. Lunedì 30 dicembre, alle 19 (ingresso libero), alle Scuderie palazzo Filomarini, va in scena “da, dove gli attori e le attrici delle Officine Teatrali T29 danno vita a surreali momenti di “giustizia storica” durante il dibattito condotto dallore Leonardo Palmisano sulla partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, della scienza e dello spettacolo.L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di, assessorato alla Cultura.è un progetto che vuole portare a conoscenza del pubblico le storie di alcune figure di donne nel campo della scienza il cui ruolo è stato determinante per alcune delle più importanti scoperte ma poi sono stati oscurati o sovrascritti da nomi maschili.