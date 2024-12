Ilgiorno.it - Crisi climatica, gli eventi estremi sono aumentati del 540% in dieci anni: Lombardia seconda regione più colpita

Milano – Nubifragi, esondazioni, grandinate, ondate di caldo estremo, frane, siccità. Quelle in tempi passati si sarebbero chiamate catastrofi, o castighi divini,diventate una questione quotidiana. Secondo l’ultimo rapporto annuale di Legambiente, nel 2024, in Italia, siregistrati 351climatici: mediamente, quasi uno al giorno. E la, con 49, è lapiù, preceduta dall’Emilia-Romagna (52) e seguita dalla Sicilia (43), dal Veneto (41) e dal Piemonte (22). Superati tutti i record (negativi) C’è il pericolo di abituarsi al fatto che quasi ogni giorno l’asticellasi alza di una tacca. Eppure quest’anno è stato l’anno più caldo di sempre ed è stata superata per la prima volta la soglia di 1,5 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali.