Lanazione.it - Capodanno, il fascino immutato di Forte dei Marmi

Tre giorni all’insegna della musica per ogni palato in alcune città della Versilia. Dal gospel alle hit anni ’90, fino alle arie classiche e sinfoniche:deisaluterà il passaggio al nuovo anno a suon di note grazie ai tre eventi in agenda dal 29 dicembre al 1° gennaio in piazza Garibaldi su iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con Villa Bertelli. Cittadini, turisti e visitatori saranno accompagnati verso il 2025 con un ricco programma che abbraccerà una vasta gamma di generi musicali e soddisferà tutti, grandi e piccini. Si parte il 29 dicembre alle 17 con il concerto di “The Joyful Gospel Ensemble“, gruppo che offrirà un repertorio con i più famosi classici spiritual e gospel, insieme ai grandi successi internazionali. Il 31 dicembre toccherà invece alla grande notte sotto il Fortino dalle 21.