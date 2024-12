Oasport.it - Calendario Europei ginnastica artistica 2025: orari giorno per giorno, programma, tv

Glidisi disputeranno a Lipsia (Germania). Appuntamento dal 26 al 31 maggio in terra teutonica per la rassegna continentale, a un anno di distanza dallo spettacolo offerto a Rimini prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta della competizione riservata agli individualisti e che aprirà ufficialmente il lungo cammino che condurrà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si torna in terra teutonica a dodici anni di distanza dall’esperienza di Berlino.L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver brillato nell’ultima edizione, dove le Fate hanno portato a casa addirittura cinque ori sotto l’impulso di una straripante Manila Esposito (concorso generale individuale, trave, corpo libero) e di Alice D’Amato (parallele asimmetriche), che trascinarono la squadra verso il trionfo.