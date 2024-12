Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Il Genoa ha preso una decisione su Frendrup

Morten, centrocampista danese classe 2001 del, è un obiettivo didel, che stamattina ha ufficializzato l'esonero di Fonseca. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi a centrocampo, in particolar modo di un vice-Fofana, visto che il 29 rossonero gioca sempre ed è un titolare inamovibile. I rossoblù, però, hannounasul loro centrocampista. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di, ha riportato che ilnon ha intenzione di cederenel mese di gennaio. Il danese è un giocatore fondamentale per la squadra allenata dall'exPatrick Vieira ed ha sempre giocato, anche quando l'allenatore era Alberto Gilardino, altro ex rossonero. In questa Serie A,ha giocato 17 partite ed ha segnato 1 gol.