Basket B nazionale Solita Ristopro da trasferta | vince Chiusi 77-66

Senza Centanni, la squadra di Niccolai delude ancora fuori casa e i tifosi fabrianesi fischiano alla sirena finale. Domenica alle 18 al PalaChemiba c’è l’atteso derby contro JesiVALLESINA, 30 dicembre 2024 – Laresta a secco ine finisce il 2024 fra i fischi dei tifosi.Il cospicuo numero di sostenitori giunti all’Estra Forum ha beccato la squadra di Niccolai al termine della partita persa contro77-66 in quello che era uno scontro diretto per la salvezza.Per i cartai, di nuovo privi di capitan Centanni per noie muscolari e con Gnecchi febbricitante, è andato in scena il copione spesso visto inin questa stagione.Dopo un avvio incoraggiante sul piano offensivo con Molinaro e Dri (9-14 al 5’), Fabriano vede riaffiorare tutti i problemi di armonia e fluidità in un secondo quarto nel quale trova appena due canestri dal campo, entrambi arrivati dall’arco con le triple di Raucci e Carta.