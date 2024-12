Thesocialpost.it - Auto elettriche, l’esperto smonta gli obiettivi del Green Deal europeo: “Irrealistici e pericolosi”

L’idea di eliminare i combustibili fossili per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 sembra più una chimera che una realtà concreta, secondo molti esperti e studiosi. Il rischio di perseguirecosì ambiziosi in un tempo così breve potrebbe essere quello di mettere in ginocchio l’economia globale, con effetti disastrosi particolarmente in Europa, il continente che più si è impegnato in questo percorso.Secondo Björn Lomborg, famoso scienziato danese e ambientalista critico, i progressi nell’abbandono dei combustibili fossili sono stati marginali. I dati della Iea (Agenzia Internazionale dell’Energia) mostrano che, dal 2000 a oggi, la quota globale di energia proveniente dai combustibili fossili è scesa di appena lo 0,2%. Al ritmo attuale, spiega Lomborg, serviranno 341 anni per eliminare petrolio, carbone e gas.