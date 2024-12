Thesocialpost.it - Alessandria, esce dall’auto dopo l’incidente: trovato morto in autostrada

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo è statosenza vita sull’A21, nel tratto che attraversa Felizzano, in provincia di. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, alla guida di un’auto diretta verso Torino, avrebbe urtato il guard-rail.essere sceso dal veicolo, sarebbe caduto a terra. L’episodio risale alla serata del 27 dicembre.Sempre nell’Alessandrino, stamani si è verificato uno scontro fra due auto alla periferia di Basaluzzo. Le cause e la dinamica delsono ancora in fase di accertamento. Due uomini sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di, mentre l’altro è stato portato in ambulanza a quello di Tortona. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo.L'articoloinproviene da The Social Post.