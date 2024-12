Ilrestodelcarlino.it - Adesso i pezzi pregiati biancorossi fanno gola al mercato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se Gennaio è il mese della Vis lo deve trasformare in quello della resistenza. L’oroficeria biancorossa contieneed è per questo motivo che il telefono del direttore sportivo Michele Menga sta squillando all’ impazzata. Il lavoro compiuto da Stellone (foto) ed il suo staff in questa stagione non è passato inosservato e ora anche i club più blasonati del belpaese bussano alla porta dei pesaresi. Juve e Milan hanno infatti posto nel loro mirino i due classe 2005Coppola ed Okoro. Entrambi giunti in prestito da squadre della cadetteria nell’ ultima sessione disono stati protagonisti di un sorprendente avvio di stagione che ha ricalcato le orme di quello collettivo. Francesco Coppola ha sempre dimostrato in questa prima parte di campionato di posseder in dote grande personalità e qualità tecnica.